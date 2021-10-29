Первое место на ЧМ по пауэрлифтингу завоевала Анна Возьмилова из Нижнего Тагила

В международных соревнованиях по пауэрлифтингу в Литве участвовали 300 спортсменов из 20 стран мира, сообщается в группе «Федерация пауэрлифтинга России» ВКонтакте.
Тагильчанка Анна Возьмилова выжала 140 килограмм и стала лучшей в этом весе, а по итогам абсолютного зачета спортсменка завоевала третье место. Российские спортсмены на этих соревнованиях стали одними из лучших, завоевав медали в различных дисциплинах.
Напомним, на этих же соревнованиях в Литве спортсмен из Нижнего Тагила Станислав Буцин стал золотым призером по жиму штанги. В финале он победил спортсмена из Казахстана, и стал лучшим в своей дисциплине.