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Первое место на ЧМ по пауэрлифтингу завоевала Анна Возьмилова из Нижнего Тагила

29 октября 2021, 03:31
Фото: 1МI
Спортсменка из Нижнего Тагила Анна Возьмилова завоевала золотую медаль на ЧМ по пауэрлифтингу в дисциплине по жиму штанги лежа

В международных соревнованиях по пауэрлифтингу в Литве участвовали 300 спортсменов из 20 стран мира, сообщается в группе «Федерация пауэрлифтинга России» ВКонтакте.

Фото: Федерация пауэрлифтинга России

Тагильчанка Анна Возьмилова выжала 140 килограмм и стала лучшей в этом весе, а по итогам абсолютного зачета спортсменка завоевала третье место. Российские спортсмены на этих соревнованиях стали одними из лучших, завоевав медали в различных дисциплинах.

Напомним, на этих же соревнованиях в Литве спортсмен из Нижнего Тагила Станислав Буцин стал золотым призером по жиму штанги. В финале он победил спортсмена из Казахстана, и стал лучшим в своей дисциплине.

Тагильчанин Станислав Буцин стал чемпионом мира на соревнованиях по жиму в Литве
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#Пауэрлифтинг#Чемпионат мира#Победители#Нижний Тагил#Спортсмены#Спорт
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