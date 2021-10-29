Пять жителей Нижнего Тагила отравились водкой из «Красного и белого»

На следующий день я пришел в магазин и сказал девочкам-продавцам, девочки, мы вчера выпили, я как чумной. Я пришел туда около полвторого. Продавцы мне говорят — ты думаешь, ты первый? За два дня ты уже седьмой или восьмой человек, которые пришли и пожаловались у нас, что водка хреновая. Они даже старшему мерчендайзеру сказали, что водка очень хреновая, что люди жалуются, передает слова продавцов собеседник TagilCity.ru.