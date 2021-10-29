Рекордное количество уральцев привилось от COVID-19 за сутки в Свердловской области

За 28 октября 2021 года в Свердловской области первый компонент вакцины «Спутник V» поставили медики 19 057 свердловчанам, сообщает региональный оперштаб.
За этот же период второй компонент вакцины получили 9 292 человека, всего за сутки привились 28 349 уральцев.
Всего в регионе с начала пандемии полный курс вакцинации прошли 1,3 миллиона жителей области, первым компонентом привились 1,48 миллиона свердловчан.
Напомним, на территории Свердловской области ожидается четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Редакция TagilCity.ru проверила готовность к ней медицины в Нижнем Тагиле.