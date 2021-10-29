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Склад с контрафактными сигаретами и спиртом ликвидирован силовиками в Нижнем Тагиле

29 октября 2021, 12:07
Фото: 1МI
Рейд проходил в рамках операции по выявлению каналов поставок контрафактной продукции в Свердловскую область.

В Нижнем Тагиле установлены и задержаны члены этнической преступной группы, занимавшиеся нелегальными поставками в город табачных изделий и алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

Сотрудники ФСБ и ОМОН изъяли со склада преступников порядка 95 тысяч пачек сигарет без маркировки, и почти 600 емкостей по 100 миллилитров со спиртосодержащей жидкостью. Организаторы и участники преступной группы задержаны правоохранителями, контрафакт был направлен на экспертизу.

Напомним, с 7 по 14 октября 2021 года в Свердловской области и Екатеринбурге скончались от метанола в контрафактном спирте 25 человек. Умершие приобретали спирт на разлив в палатке на рынке «Ботанический» уральской столицы. Предприниматели, торговавшие смертельным суррогатом, арестованы судом на 2 месяца.

Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 25 человек
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