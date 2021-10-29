Высокопоставленный экс-силовик Трифонов рассказал о давлении следствия и УФСБ

Я нужен следствию и УФСБ для того, чтобы добиться от меня показаний на Бородина, чтобы я его оболгал. Для чего это нужно УФСБ, кто их ангажировал и затаил обиду на Бородина, не могу сказать. Я уже пенсионер, а им нужен действующий на сегодня руководитель регионального МВД Бородин,сказал Трифонов.