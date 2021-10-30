Рейды по несоблюдению антиковидных мер пройдут в выходные в Нижнем Тагиле

Соблюдение масочного режима, прежде всего, будет проверяться в общественном транспорте. Первые рейды уже прошли на ГГМ, сотрудники ГИБДД выявляли нарушителей в автобусах и маршрутках. Инспекции будут проводиться во всех районах Нижнего Тагила.