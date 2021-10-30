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Рейды по несоблюдению антиковидных мер пройдут в выходные в Нижнем Тагиле

30 октября 2021, 05:12
Фото: 1MI
С 30 октября по 7 ноября, в период нерабочих дней, в Нижнем Тагиле будут проводиться рейды по проверке соблюдения противоэпидемиологических мер.

Заболеваемость коронавирусом в Нижнем Тагиле продолжает расти, почти все места в стационарах заполнены, сообщает пресс-служба администрации города.

Ситуация требует принятия дополнительных мер, чтобы обеспечить безопасность граждан, заявил глава города Владислав Пинаев.

Соблюдение масочного режима, прежде всего, будет проверяться в общественном транспорте. Первые рейды уже прошли на ГГМ, сотрудники ГИБДД выявляли нарушителей в автобусах и маршрутках. Инспекции будут проводиться во всех районах Нижнего Тагила.

Также будут проверяться торговые точки города, нарушителям грозят штрафы.

Напомним, в выходные дни в Нижнем Тагиле изменятся графики работы некоторых организаций. Редакция TagilCity.ru выяснила, что и как будет работать с 30 октября по 7 ноября.

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#Транспорт#Рейды#Магазины#Коронавирус#Нижний Тагил#Общество
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