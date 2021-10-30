TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчанка Арина Постникова обошла Клаву Коку в топ-100 сексуальных красавиц

30 октября 2021, 06:31
Фото: страница Арины Постниковой в Instagram.
Уроженка Нижнего Тагила, актриса Арина Постникова, вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России за 2021 год по версии журнала MAXIM. Она обошла в рейтинге певицу из Екатеринбурга Клаву Коку.

Арина Постникова расположилась на 18 строке рейтинга после зрительского голосования, это дебют тагильчанки.

Вот это да! Год дебютов! Хрупкий цветок Арина Постникова — актриса сериалов и блокбастеров «Восьмидесятые», «Остров» и «Выжить после», написано в журнале.

Фото: страница Арины Постниковой в Instagram.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока также впервые участвует в рейтинге самых сексуальных женщин России, однако она заняла лишь 86 место в топ-100.

Напомним, Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле летом 1993 года. Она занималась в хореографическом ансамбле «Родничок» и музыкальной студии «Сюрприз». После окончания театрального института Екатеринбурга она отправилась работать в Москву и стала членом труппы Московского театра мюзикла.

Тагильчанка Арина Постникова вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пародии, танцы и отношения полов. Топ-5 популярных каналов TikTok екатеринбуржцевТоп-10 мест для прогулок в Нижнем ТагилеТагильчанка рассказала об экстрасенсорике и алкоголизме на шоу канала ТВ-3
#Актриса#Топ#Журнал#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25