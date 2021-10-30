Тагильчанка Арина Постникова обошла Клаву Коку в топ-100 сексуальных красавиц

Арина Постникова расположилась на 18 строке рейтинга после зрительского голосования, это дебют тагильчанки.
Вот это да! Год дебютов! Хрупкий цветок Арина Постникова — актриса сериалов и блокбастеров «Восьмидесятые», «Остров» и «Выжить после», написано в журнале.
Певица из Екатеринбурга Клава Кока также впервые участвует в рейтинге самых сексуальных женщин России, однако она заняла лишь 86 место в топ-100.
Напомним, Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле летом 1993 года. Она занималась в хореографическом ансамбле «Родничок» и музыкальной студии «Сюрприз». После окончания театрального института Екатеринбурга она отправилась работать в Москву и стала членом труппы Московского театра мюзикла.