Тагильчанка Арина Постникова обошла Клаву Коку в топ-100 сексуальных красавиц

Напомним, Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле летом 1993 года. Она занималась в хореографическом ансамбле «Родничок» и музыкальной студии «Сюрприз». После окончания театрального института Екатеринбурга она отправилась работать в Москву и стала членом труппы Московского театра мюзикла.