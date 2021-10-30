«Теперь официально»: Алексей Балыбердин подтвердил свое назначение на УВЗ в Тагиле

Хочу поблагодарить моих избирателей. Всех вас, кто меня поддерживал и кто нет, кто соглашался с моими решениями и кто спорил со мной, кто молча писал комментарии в соцсетях и тех, кто открыто высказывал мне своё мнение. Всем огромное спасибо за совместную работу, сообщается на странице нового директора по персоналу УВЗ.