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Бой за титул чемпиона UFC в Абу-Даби выиграл спортсмен из Екатеринбурга Петр Ян

31 октября 2021, 06:10
Фото: 1MI
Титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе в ночь с 30 на 31 октября завоевал боец из Екатеринбурга Петр Ян. Его соперником был американец Кори Сэндхагеном.

Бой проходил в Абу-Даби. Выступающий за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил» Петр Ян теперь может стать первоочередным претендентом на чемпионский пояс, сообщает Ура.ру.

На данный момент титул абсолютного чемпиона UFC в легчайшем весе принадлежит Алджамейну Стерлингу из США, который получил его текущей весной. Тогда действующим чемпионом Петр Ян в бое с американцев совершил запрещенный прием и был дисквалифицирован.

Напомним, в марте боец Петр Ян потерял две позиции в рейтинге UFC и оказался на 12 месте. Это произошло после поражения в поединке за чемпионство против Алджамейна Стерлинга.

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