Молодая воровка профессионально «чистит» карманы горожан в ТРЦ в Екатеринбурге

Последнее преступление молодой карманницы попало на камеру видеозаписи в одном из ТЦ в Екатеринбурге, сообщает «МК-Екатеринбург».
На кадрах видно, что воровка что-то вытащила из кармана свердловчанки у прилавка в бутике. Как рассказала потом сама пострадавшая, это был «яблочный» телефон, стоимостью более 45 тысяч рублей.
Когда потерпевшая выложила кадры в сеть, ей начали отвечать и другие жертвы воровки. Есть версия, что карманница «работает» в паре с подельниками (на кадрах видеозаписи видно, что преступница в этот раз была точно не одна).
Как говорят многочисленные потерпевшие, в ТРЦ «Гринвич», «Пассаже», «Веер Молле» и других, некая девушка уже была замечена в кражах мобильных телефонов из карманов уральцев.
Отдел полиции № 6 проводит проверку поступившей информации,сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
Напомним, недавно оперативниками была задержана интернациональная банда квартирных воров на месте очередной кражи в Екатеринбурге. Несмотря на улики и вещдоки, суд отпустил всех участников криминального сообщества. Со слов потерпевших, супруга одного из отпущенных преступников занимает высокий пост в одном из министерств Свердловской области.