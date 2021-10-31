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«Решили, что я проститутка»: екатеринбургская студентка сообщила об изнасиловании

31 октября 2021, 06:57
Фото: 1MI
23-летняя жительница Екатеринбурга Алина рассказала, как вечером 23 октября ее изнасиловал незнакомый мужчина. По словам студентки, он схватил ее около 18.00 вблизи Сада имени Павлика Морозова.

Мужчина утащил девушку вглубь сквера, где угрожал, что зарежет. Сначала он совершил насилие в парке, после чего вызвал такси с телефона жертвы. Алина отметила, что в машине не знала, как себя вести, но она пыталась подать знаки глазами таксисту. В результате мужчина привез ее в гостиницу и сообщил, что также пригласил друзей.

Девушка не кричала, так как боялась, что на нее нападут и убьют. В гостинице мужчина продолжил насиловать Алину. Она сбежала, когда он уснул. Свердловчанка успела надеть штаны и набросить пальто, а остальные вещи положила в сумку. В полиции не сразу приняли заявление, сообщает Е1.

Мы приехали в отдел полиции № 12, меня отговаривали, решили, что я проститутка и пишу заявление из-за того, что нападавший мне не заплатил, рассказала Алина.

Полицейские пришли в гостиницу, опросили мужчину, однако после отпустили. Он признался, что 12 лет сидел в колонии за воровство. Пострадавшая была направлена на медицинское освидетельствование, где врачи отметили различные повреждения. На данный момент Алина переживает, что уголовное дело так и не будет заведено, поэтому она ищет юриста и собирает деньги на его оплату.

Напомним, анкета 15-летней школьницы из Екатеринбурга, которая числится среди троих потерпевших по делу об изнасиловании молодыми людьми из Челябинской области, найдена на сайте проституток.

Анкета изнасилованной на вписке в Екатеринбурге девочки найдена на сайте проституток
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