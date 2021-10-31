«Решили, что я проститутка»: екатеринбургская студентка сообщила об изнасиловании

Мужчина утащил девушку вглубь сквера, где угрожал, что зарежет. Сначала он совершил насилие в парке, после чего вызвал такси с телефона жертвы. Алина отметила, что в машине не знала, как себя вести, но она пыталась подать знаки глазами таксисту. В результате мужчина привез ее в гостиницу и сообщил, что также пригласил друзей.