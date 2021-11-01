187 «безмасочников» пойманы в выходные в магазинах и ТЦ Екатеринбурга

Posted 1 ноября 2021, 12:20
Published 1 ноября 2021, 12:20
Modified 19 июня 2022, 16:58
Updated 19 июня 2022, 16:58
Нарушителям грозит штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.
Также в минувшие выходные были проведены рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Результаты показали, что в основном пассажиры соблюдают такие противоэпидемиологические меры, а тем, кто отказывается надеть маски, также грозят штрафы, пишет Ура.ру.
Напомним, рейды по несоблюдению антиковидных мер пройдут в Нижнем Тагиле с 30 октября по 7 ноября. Прежде всего, будет проверяться наличие масок в общественном транспорте.