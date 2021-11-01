187 «безмасочников» пойманы в выходные в магазинах и ТЦ Екатеринбурга

Также в минувшие выходные были проведены рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Результаты показали, что в основном пассажиры соблюдают такие противоэпидемиологические меры, а тем, кто отказывается надеть маски, также грозят штрафы, пишет Ура.ру.