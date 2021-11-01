TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

8 тысяч евро присудил ЕСПЧ четверым россиянам за слишком долгое пребывание в СИЗО

1 ноября 2021, 17:19
Фото: pixabay.com
Четверым россиянам Европейский суд по правам человека присудил выплатить восемь тысяч евро за «чрезмерную продолжительность предварительного заключения».

Так, Денис Никулин получит 1,4 тысячи евро за проведенные в СИЗО один год и три месяца. В ЕСПЧ посчитали, что не было оснований содержать его в изоляторе, так как отсутствовали доказательства того, что он может сбежать от следствия.

Денису Бахолдину присудили 2,6 тысячи евро, он провел в заключении год и один месяц, затем был осужден на 3,5 года за участие в «Правом секторе»*. Россиянин не признал вину, кроме того он утверждает, что его избивали и приковывали наручниками к батарее.

2,8 тысячи евро выплатят за два года и семь месяцев, проведенных в СИЗО, Ростиславу Малахову. Он был обвиняемым по делу о причастности к экстремистской неонацистской группировке.

Михаил Маслов получит 1,3 тысячи евро за 10 месяцев предварительного заключения. В ЕСПЧ посчитали, что российский суд отравил его в изолятор лишь основываясь на предположениях. Кроме того, не соблюдались условия транспортировки заключенного на суды, пишут «Новые известия».

*организация признана Верховным судом экстремистской и запрещена в России

ЕСПЧ поставил точку в споре уральского блогера и правительства Азербайджана
Узнать подробнее

Напомним, свердловский блогер Александр Лапшин отсудил в ЕСПЧ 30 тысяч евро у правительства Азербайджана. В 2011 году он высказался по теме Нагорного Карабаха, после чего был внесен в «черный список». В 2016 году екатеринбуржец был арестован в Минске, а затем приговорен к трем годам колонии.

Материалы по теме
Жалобу родителей убитого за кражу обоев екатеринбуржца принял ЕСПЧВ Госдуму внесен законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧУвольнение хотевшего уйти в декрет свердловского полицейского ЕСПЧ назвал незаконным
#Сизо#Россия#Заключенные#ЕСПЧ#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25