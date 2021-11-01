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Ирина Волынец поддержала идею создания базы вакансий для подростков

1 ноября 2021, 15:49
Фото: vk.com
Детский омбудсмен из Татарстана Ирина Волынец высказалась в поддержку предложения первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова модернизировать трудовое законодательство в области трудоустройства несовершеннолетних.

По словам Майданова, подростки стали проявлять больше интереса к работе во время пандемии коронавируса, когда заработок многих семей заметно снизился. Он заявил, что работа может защитить подростков от пагубного влияния улицы, а единая база с вакансиями от проверенных работодателей гарантирует им своевременную оплату труда, сообщает NEWS.ru.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что подобный реестр будет одинаково полезен как для несовершеннолетних граждан, так и для самих работодателей. С помощью базы, которую можно объединить со службой занятости, последние получат возможно эффективно подыскивать быстро подыскивать себе работников, а дети получат защиту от недобросовестных работодателей. По ее словам, нередки случаи, когда с подростками заключают трудовые договора, а потом не платят за работу, прекрасно зная, что те в суд не пойдут из-за отсутствия у них финансовых и юридических возможностей. А база проверенных работодателей позволит исключить инциденты такого рода.

Также детский омбудсмен предложила использовать труд несовершеннолетних в летнее время — например, на сельхозпредприятиях, где не хватает людей при уборке урожая, так как дети летом свободны от учебы.

#Политика
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