Ирина Волынец поддержала идею создания базы вакансий для подростков

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что подобный реестр будет одинаково полезен как для несовершеннолетних граждан, так и для самих работодателей. С помощью базы, которую можно объединить со службой занятости, последние получат возможно эффективно подыскивать быстро подыскивать себе работников, а дети получат защиту от недобросовестных работодателей. По ее словам, нередки случаи, когда с подростками заключают трудовые договора, а потом не платят за работу, прекрасно зная, что те в суд не пойдут из-за отсутствия у них финансовых и юридических возможностей. А база проверенных работодателей позволит исключить инциденты такого рода.