Самым грязным воздухом в Нижнем Тагиле дышат жители Вагонки и Сухоложского поселка

Наибольшее количество превышений нормы выбросов было зафиксировано на стационарном посте УГМС, который находится в районе Сухоложского поселка — 28 раз. На Вагонке было почти столько же — 24 раза. Газоанализатор TagilCity.ru показывал превышение нормы загрязнений в центре Нижнего Тагила около ж/д вокзала 21 раз. Меньше всех превышений было на Тагилстрое — два раза и Красном Камне — один раз (по данным УГМС). Однако жители этих районов также регулярно жалуются на химический запах в воздухе. Экологи объясняют это тем, что станции УГМС делают замеры лишь трижды в сутки — утром, днем и вечером.