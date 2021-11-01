В Екатеринбурге обвиняемым в групповом изнасиловании цыганам грозит до 15 лет колонии

Posted 1 ноября 2021,, 08:55
Published 1 ноября 2021,, 08:55
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как передает »КП-Екатеринбург», все началось со знакомства 14-летней Яны и 15-летней Насти (имена подростков изменены — прим.ред.) с неизвестным мужчиной, который представился Артемом. Он предложил школьницам выпить алкоголь на съемной квартире с двумя его друзьями — Арсеном и Романом.
Отмечается, что девушки дважды сообщали мужчинам о своем возрасте, однако их это не смутило. Артем на это заявил, что никто ничего не узнает.
Пока молодые люди закупались пивом и водкой, в этом время Анастасия решила пригласить свою подругу Катю. Та согласилась.
Согласно показаниям Насти, в квартире она выпила стакан водки и стакан пива, и быстро опьянела. Позже к ней начал приставать Арсен.
«Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала», — рассказала на допросе Настя.
По ее словам, после Арсена в комнату зашел пьяный Роман, который также совершил с ней половой акт и ушел. Настя также заявила, что ее подруга Яна тоже лежала под одеялом и громко плакала.
Отмечается, что именно мама Насти сообщила о случившемся в полицию. Ее дочь не пришла домой после школы и вернулась лишь в полуночи, рассказав о случившемся.
При этом Яна по-другому вспоминает те события. Она заявила, что Артем предложил им по 5 000 рублей за секс. Но в итоге обещанных денег так и не заплатили.
— Мы посмеялись и сказали, что нам нужно подумать, — пояснила младшая из школьниц.
Далее показания девочек сходятся. По словам Яны, она вместе и Катей планировали остаться в квартире на ночь. Но в четвертом часу утра туда нагрянула полиция.
«Из спальни доносились стоны Кати. А через 20 минут после того, как Арсен и Рома переспали с Настей, она сказала, чтобы все собирались и уходили», — рассказала Яна.
По ее словам, они дали Насте 300 рублей на такси, а сами вернулись переночевать в квартиру. Яна заявила, что Артем приставал к ней ночью, но та его оттолкнула и он ушел.
«Потом я услышала шум — Артем стал мыть пол. Потом посреди ночи меня разбудила какая-то женщина. Спрашивала, что я тут делаю. Это была следователь, — рассказала на допросе Яна.
Сообщается, что по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» цыганам грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее не судимые мужчины находятся в СИЗО. Адвокаты обвиняемых и родители девочек с прессой не общаются.
Также отмечается, что Анастасия и Яна на допросе признались, что уже вступали в контакт с мужчинами ранее. Одна из них встречалась с 25-летним мужчиной.
Отметим, что анкету с фотографией одной из потерпевших нашли на сайте интим услуг.