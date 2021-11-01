В Екатеринбурге обвиняемым в групповом изнасиловании цыганам грозит до 15 лет колонии

«Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала», — рассказала на допросе Настя.