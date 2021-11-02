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10 пациентов экстренно перевезли из Березовского из-за отказа системы кислорода

2 ноября 2021, 08:05
Фото: 1Mediainvest.ru
В больнице Березовского произошло ЧП — ночью отказала система обеспечения кислородом. 10 тяжелых пациентов экстренно перевезли в Екатеринбург.

Инцидент произошел около 23 часов 1 ноября. Врачам пришлось экстренно спасать тяжелобольных коронавирусом, находящихся на кислородной терапии. В итоге 10 больных из больницы Березовского пришлось перевозить в медучреждения Екатеринбурга, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в городской администрации.

Информацию о ЧП подтвердили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. По словам представителей ведомства, около двух часов ушло на исправление поломки системы кислородного обеспечения, в настоящий момент госпиталь работает в штатном режиме.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области остается на высокой отметке.

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#Стационар#Березовский#Аппарат ИВЛ#Медики#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Происшествия
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