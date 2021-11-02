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50 миллионов получит от премьера Мишустина Верхняя Пышма

2 ноября 2021, 07:31
Фото: 1Mediainvest.ru
Призером конкурса «Лучшая муниципальная практика» стал город в Свердловской области. Верхней Пышме выделят 50 миллионов рублей премии.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Российского правительства Михаила Мишустина опубликовано на сайте Минэкономразвития. Верхняя Пышма вошла в число городов-победителей, став призером конкурса на «Лучшую муниципальную практику».

Дотация составит 50 миллионов рублей.

За пять лет проведения конкурса, начиная с 2017 года, его участниками стали 3730 муниципалитетов, 146 заняли призовые места. По всем 5 номинациям в 2021 году получена 1031 заявка, определено 50 победителей. Мы видим, что конкурс набирает популярность и становится значимым событием для муниципалитетов, отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Напомним, Андрей Коченков из Нижнего Тагила планирует получить президентский грант на проведение инклюзивного фестиваля.

Тагильчанин хочет получить президентский грант на проведение инклюзивного фестиваля
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#Михаил Мишустин#Грант#Верхняя Пышма#Конкурс#Деньги#Общество
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