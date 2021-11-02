Детское питание чуть не стало причиной гибели 4-месячного малыша в Полевском

Хирург перезвонил после операции. Я, честно, боялась даже трубку брать. Знаете, я просто была как будто не в себе. Операция прошла успешно. Ребенок отошел от наркоза. Я кое — как дождалась восьми утра. Врач сказал, что нужно привезти. Меня пустят к ребенку, только если я сдам анализы. В больнице сказали, что посев делается 5 дней. Приехали в Екатеринбург. Я там уже просто плакать начала, просила пустить меня хотя бы просто посмотреть на сына. Медсестра ушла, поговорила с заведующей и они у меня взяли анализы прямо в больнице. Меня пустили к ребенку, потом я пошла к хирургу он мне сказал, что причина, по которой мой ребенок едва не умер, зависит от питания на 99,9%. У ребенка был заворот кишков. И если бы еще часа два ничего не делали, то операция ему б уже не понадобилась, вспоминает Ольга.