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Как избавиться от прыщей — принципы питания и не только

2 ноября 2021, 09:27
Фото: pixabay
Проблемы с кожей волнуют не только подростков в период пубертата, но и многих взрослых. Высыпания на лице возникают на фоне стресса, авитаминоза и аллергической реакции, но также могут сигнализировать о сбоях в системах организма.

Мы расскажем, как избавиться от прыщей в домашних условиях, учитывая причины их появления.

Что нужно знать о борьбе с прыщами

Кожа — самый крупный выделительный орган в теле человека, а потому появление высыпаний может говорить о неполадках в организме. Прежде чем перейти к практике, как избавиться от прыщей на лице, рассмотрим, что нужно знать о борьбе с несовершенствами.

  1. При наличии множественных воспалений следует исключить заболевания пищеварительной, эндокринной и мочеполовой системы, проблемы с которыми напрямую отражаются на коже лица и тела.
  2. Локализация воспалительных элементов поможет определить причину их появления. По расположению красных прыщей, угрей и сыпи можно понять, какие органы и системы в организме нуждаются в повышенном внимании.
  3. Уход подбирается в зависимости от вида высыпаний. Терапия подкожных прыщей отличается от лечения сыпи или черных точек, а потому важно правильно определить разновидность воспалений, чтобы понять, как раз и навсегда избавиться от прыщей.
  4. Нормализация питания и соблюдение водного режима — важные составляющие борьбы с проблемами кожи. Включите в рацион продукты, богатые белком, полезными жирами Омега-3, витаминами А, В, С, D и Е, цинком, железом, магнием, кремнием, а также пейте не менее 1,5 л чистой воды в день. В таком случае все способы, как избавиться от прыщей в домашних условиях, будут еще более эффективны.
  5. Здоровый образ жизни и полезные привычки способствуют очищению кожи лица. Занимайтесь спортом, чаще гуляйте на свежем воздухе, спите не менее 8 часов в день — это именно то, что помогает улучшить кожу лица и тела.

Причины возникновения

Разберем подробнее причины крупных и мелких прыщей, сыпи и черных точек на фоне жирной и проблемной кожи. А затем перейдем к обзору способов, как убрать прыщи на лице дома и в салоне. Воспаления на лице возникают в таких случаях:

  • Вследствие генетической предрасположенности, к примеру, наблюдается повышенный уровень гормонов андрогенов, проблемный тип кожи или склонность к эндокринным заболеваниям;
  • Гормональный дисбаланс в подростковый период, во время беременности, менопаузы и критических дней у женщин;
  • Преобладание в рационе сладких, мучных, жирных продуктов и недостаток важных макро- и микронутриентов;
  • Закупорка протоков сальных желез вследствие гиперкератоза (утолщения верхнего слоя кожи);
  • Стресс, усталость, недостаток сна приводит к замедлению метаболических процессов на фоне выброса кортизола, что становится причиной высыпаний и воспалительных элементов на лице;
  • Неправильно подобранный уход за кожей лица и комедогенные формулы декоративной косметики; Заболевания пищеварительной, гормональной и мочеполовой системы.

У мужчин высыпания появляются на фоне повышения андрогенов, которые стимулируют деятельность сальных желез. Усугубляют проблему вредные привычки, нездоровый образ жизни и неполноценный рацион. Для женщин наиболее распространенными причинами проблемной кожи являются: стрессы, неподходящая косметика и гормональные сбои. Пересмотр образа жизни, рациона питания и грамотный косметический уход — это именно то, что помогает от прыщей на лице.

Расположение на лице

По локализации воспалений можно определить их причину, а значит, подобрать лучшие способы борьбы. Итак, рассмотрим, как очистить лицо от прыщей, в зависимости от их расположения на лице.

  • Т-зона включает в себя лоб, нос и подбородок. В этой зоне большие и маленькие прыщи, а также угревая сыпь появляются чаще всего, особенно на жирной коже. Высыпания в этой области говорят о чрезмерном употреблении вредной пищи, а также могут сигнализировать о неполадках со стороны органов ЖКТ. Проверив здоровье и изменив рацион питания, вы поймете, как избавиться от прыщей на лбу, подбородке и переносице с минимальными усилиями.
  • В U-зону входит область щек, висков, нижней челюсти. Высыпания здесь чаще всего сигнализируют о гормональном дисбалансе. Для эффективной борьбы с несовершенствами необходимо проверить работу эндокринной системы. Стабилизация гормонального фона и исключения факторов стресса помогут избавиться от акне на лице в U-зоне.

Виды прыщей

Чтобы понять, как вылечить прыщи, необходимо определить их природу. В этом поможет классификация высыпаний.

  • Невоспалительные элементы — открытые и закрытые комедоны, которые образуются в протоках волосяных фолликулов. Сюда же можно отнести милиумы (белые кистообразные высыпания).
  • Воспалительные образования — папулы, пустулы и подкожные узлы возникают в случае активного размножения пропионобактерий, вызывающих акне.

Рассмотрим все высыпания, чтобы узнать, как убрать прыщи быстро и эффективно:

  • Открытые комедоны — сальные пробки, верхушки которых темнеют вследствие окислительной реакции с кислородом в воздухе;
  • Закрытые комедоны — бугорки над поверхностью кожи без воспалительного процесса;
  • Милиумы — белые угри, которые не поддаются вскрытию в домашних условиях, но могут пройти сами по себе.

Для лечения невоспалительных элементов необходим правильный косметический уход: средства с себорегулирующими и бактерицидными свойствами.

  • Папулы — прыщи без гнойного содержимого розового или красного цвета;
  • Пустулы — гнойные прыщи, часто болезненные;
  • Узлы или кисты — подкожные прыщи, которые долго заживают и могут оставлять следы.

Определив основные виды высыпаний на коже, узнаем, как избавиться от прыщей на лице быстро с помощью правильных косметических средств, салонных процедур и коррекции образа жизни.

Как убрать прыщи в домашних условиях

Вот мы и подошли к практическим методам, как убрать прыщи в домашних условиях. Приводим действенные способы борьбы с высыпаниями дома:

  • Исключите из рациона сахар, мучные изделия, жирные молочные продукты, фастфуд, жареную пищу. Потребляйте больше цельнозерновых круп, овощей, нежирного мяса и рыбы, продуктов с Омега-3.
  • Регулярно занимайтесь спортом и гуляйте пешком — здоровый образ жизни является лучшим способом улучшить кожу без косметики.
  • Соблюдайте гигиену: не трогайте лицо руками, тщательно смывайте декоративную косметику, пользуйтесь бумажными полотенцами для лица, чаще меняйте наволочки.
  • Подберите правильный косметический уход: в составе продуктов должны быть кислоты, витамины, антимикробные и противовоспалительные компоненты — полезные для заживления болезненных прыщей и профилактики новых несовершенств.

Если вы ищете эффективные способы, как избавиться от прыщей навсегда, то следуйте вышеперечисленным правилам и спустя время увидите результат.

Как быстро избавиться от прыща: экстренные меры

Иногда нужен метод, как быстро избавиться от прыща, который вскочил внезапно перед важным мероприятием или свиданием. В таком случае помогут простые советы:

  1. Воспользуйтесь экспресс-средствами от проверенных брендов, которые мгновенно устраняют воспаления.
  2. Нанесите точечно цинковую или салициловую мазь — домашние средства от прыщей, которые продаются в любой аптеке. Не обрабатывайте слишком большие участки кожи, иначе ее можно пересушить.
  3. Салициловая кислота поможет разово прижечь прыщи, но использовать раствор нужно точечно и дозировано.
  4. Еще одно эффективное средство от прыщей в домашних условиях — порошок стрептоцида. Нанесите его на пораженный участок и оставьте на несколько часов, воспаление должно снизиться.
  5. Прыщи с явным гнойным содержимым можно вскрыть, но для этого предварительно продезинфицируйте кожу и используйте ватные палочки. Ранку обработайте бактерицидным средством или заживляющей мазью.

Домашние экспресс-способы, как очистить кожу от прыщей, сработают только в случае единичных воспалений. Если кожа покрыта прыщами, то понадобятся комплексные меры. Вместо поиска, чем убрать прыщи, следует обратиться к дерматологу, который подберет лечение.

Что нельзя делать с прыщами дома

Вы узнали, как удалить прыщи в экстренных случаях, а теперь рассмотрим, чего категорически делать не рекомендуется.

  • Не пытайтесь удалить угри вручную, иначе можно усилить воспаление;
  • Тем более не стоит выдавливать болезненные, подкожные прыщи, а также те, в которых нет явного гнойного содержимого — травматическое воздействие только усугубит воспалительный процесс;
  • Если ищете, как подсушить прыщи, то используйте профессиональные косметические средства. Не следует обрабатывать лицо спиртовыми растворами, иначе можно значительно ухудшить состояние кожи;

И напоследок правила, как бороться с прыщами: используйте проверенные средства, не травмируйте кожу, не пересушивайте эпидермис и подберите профессиональный уход от брендов лечебной косметики.

Как избавиться от прыщей у косметолога

Теперь узнаем, что делать с прыщами, если домашний уход оказался неэффективен. Популярные косметологические процедуры помогут избавиться от сыпи на лице, а также от угрей и воспалительных элементов.

  • Механические и аппаратные чистки кожи — если ищете быстрый и эффективный способ, как избавиться от прыщей и угрей, то чистка поможет мгновенно улучшить состояние кожи. Во время процедуры происходит механическое удаление гнойных элементов, черных точек и подкожных воспалений.
  • Пилинг — снятие рогового слоя кожи оказывает положительный эффект против прыщей. В результате процедуры улучшается тон и рельеф лица, пропадают воспаления и следы постакне.
  • Фототерапия — обработка поверхности дермы световыми лучами определенного спектра приводит к уменьшению жирности кожи и значительному уменьшению воспалительного процесса. Если ищете, чем можно убрать воспаленные красные прыщи, то фототерапия станет отличным решением.
  • Криотерапия — массаж азотом улучшает кровообращение и убирает выраженные прыщи. Это также хороший способ для тех, кто ищет, как убрать воспаления от прыщей и следы постакне.
  • Микродермабразия — шлифовка кожи помогает против невоспалительных форм несовершенств (комедонов и милиумов), а также работает с застойными пятнами от прыщей.

Уход за проблемной кожей, склонной к появлению прыщей

В этом пункте мы расскажем, как избавиться от прыщей на щеках и по всему лицу с помощью правильного косметического ухода.

Деликатное очищение

Ежедневное очищение — важный этап по уходу за проблемной кожей. Чтобы очистить лицо, используйте средства с гипоаллергенными и некомедогенными формулами, которые предотвращают новые воспаления.

Гель для умывания NORMADERM PHYTOSOLUTION с pH 5,5 от Vichy интенсивно очищает, уменьшает жирный блеск, регулирует салоотделение, а также восстанавливает защитные функции кожи, препятствуя возникновению несовершенств.

Фото: https://www.vichyconsult.ru/

В составе:

  • Салициловая кислота — оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие;
  • Пробиотик Bifidus — восстанавливает защитные функции;
  • Олигоэлементы — регулируют салоотделение;
  • Минерализующая термальная вода — укрепляет и увлажняет кожу.

Результат: чистая и увлажненная кожа без видимых несовершенств и жирного блеска.

Глубокое очищение

Интенсивное очищение кожи необходимо проводить не чаще 1-2 раз в неделю с помощью специальных средств глубокого действия. К таким относят маски, пилинги с кислотами, скрабы.

Маска для лица с глиной VICHY MASQUES очищает и сужает поры, восстанавливает минеральный баланс. Гипоаллергенная формула подходит даже для чувствительной кожи.

Фото: https://www.vichyconsult.ru/

В составе:

  • 2 типа белой глины каолин и бентонит — интенсивно очищают поры;
  • Экстракт алоэ вера — смягчает и увлажняет;
  • Минерализующая термальная вода — укрепляет и восстанавливает кожу.

Результат: глубоко очищенная и увлажненная кожа без черных точек и воспалений.

Коррекция

Для регулярного ухода за проблемной кожей используйте продукты для коррекции несовершенств.

Крем для лица NORMADERM PHYTOSOLUTION двойного действия оказывает противовоспалительный и обновляющий эффект, уменьшая количество высыпаний и регулируя жирный блеск.

Фото: https://www.vichyconsult.ru/

В составе:

  • 2% салициловая кислота — обеспечивает противовоспалительное и кератолитическое действие;
  • Пробиотик Bifidus — восстанавливает микробиом и гидролипидный барьер;
  • Гиалуроновая кислота — глубоко увлажняет; Минерализующая термальная вода — повышает защитные функции кожи.

Результат: чистая и здоровая кожа с естественным сиянием, без жирного блеска и несовершенств.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как предотвратить появление прыщей?

Здоровый образ жизни и грамотный уход за кожей станут лучшей профилактикой. Выбирайте средства проверенных брендов с деликатными формулами, которые не только борются с воспалениями, но и препятствуют их появлению.

Как избавиться от угрей на лице женщине?

Если прыщи появились во взрослом возрасте, то необходимо исключить заболевания эндокринной и пищеварительной системы, а затем подобрать косметический уход по типу кожи.

Что нельзя есть при наличии большого количества прыщей?

Сладости и фастфуд — главные враги кожи. Исключите их из рациона и увидите первые изменения к лучшему.

Как избавиться от прыщей за неделю?

Многих интересует, как можно быстро избавиться от прыщей в кратчайшие сроки, но часто высыпания — это лишь вершина айсберга, а основная проблема проявляется на более глубоком уровне. От единичных воспалений можно избавиться в течение нескольких дней, а для комплексного лечения проблемной кожи понадобится гораздо больше времени.

Источники:

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