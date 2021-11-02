Минеева одобрила идею Титова о поддержке заведений общепита

Ранее российский президент Владимир Путин в связи со сложным положением с COVID-19 подписал указ о введении в РФ нерабочих дней с сохранением зарплаты на период с 30 октября по 7 ноября. При этом, если требуется, регионы могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Столичные власти решили ввести в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.