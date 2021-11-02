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Принуждение к увольнению работников молокозавода в Ревде проверит прокуратура региона

2 ноября 2021, 11:47
Фото: 1МI
Руководство «Ревдинского молокозавода» с августа 2021 года пытается уволить четверых «непокорных» работников, несогласных со статьей увольнения. Прокуратура Свердловской области проверит полученные факты.

В рамках оптимизации на ООО «Ревдинский молочный завод» предполагалось сократить 15 должностей на предприятии, почти все работники уволились добровольно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Однако четверо сотрудников предприятия отказались добровольно писать заявления об уходе, в результате чего, руководством молокозавода им были созданы «особые» условия работы, сообщил один из несогласных с увольнением. Работники просили руководство молокозавода уволить их не по собственному желанию, а по соглашению сторон или по сокращению штата.

Запрещали пользоваться столовой. Еще было распоряжение директора предприятия, чтобы с нами никто не контактировал и не общался. Нас всех выгнали в маленькое подсобное помещение, без интернета и оргтехники,сообщили E1 сотрудники.

Вместе с этим работникам не была выплачена «бонусная» часть заработной платы. Эти и другие факты нарушений трудовых прав работников предприятия проверит региональная прокуратура. По итогам проверки прокуроры вынесут обоснованное решение.

Прокуратура не нашла массовых нарушений в ЦГБ №1 Тагила после обращения медиков
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Напомним, в середине октября текущего года коллектив ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле обращался в прокуратуру с жалобами на нарушение трудового законодательства в больнице. Но проведенная проверка не выявила массовых нарушений, указанных в жалобе врачей.

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#Права#Нарушения#Ревда#Свердловская область#Работники#Прокурорская проверка#Молокозавод#Общество
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