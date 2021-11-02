Принуждение к увольнению работников молокозавода в Ревде проверит прокуратура региона

Однако четверо сотрудников предприятия отказались добровольно писать заявления об уходе, в результате чего, руководством молокозавода им были созданы «особые» условия работы, сообщил один из несогласных с увольнением. Работники просили руководство молокозавода уволить их не по собственному желанию, а по соглашению сторон или по сокращению штата.