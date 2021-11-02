Профилактика гриппа и ОРВИ: способы защиты от инфекций

Posted 2 ноября 2021, 18:19
Published 2 ноября 2021, 18:19
Modified 18 сентября 2022, 14:20
Updated 18 сентября 2022, 14:20
Эффективная мера профилактики гриппа — вакцинация. Сделать прививку можно в медучреждениях Нижнего Тагила и Свердловской области, а также в других регионах. Вакцинация считается одним из самых надежных способов снижения риска заражения и развития осложнений.
Как объясняет эпидемиолог Николай Брико, простуда — народное название всех недомоганий, которые связаны с переохлаждением, заболеваниями верхних дыхательных путей, в том числе вирусными инфекциями.
Отличие гриппа от простуды в том, что он наступает резко и часто сопровождается выраженными симптомами — высокой температурой до 40 градусов, кашлем, сильной головной болью, болями в мышцах, дискомфортом в области живота. Если при простуде симптомы появляются в течение нескольких суток и усиливаются постепенно, при гриппе человеку может стать резко плохо.
Грипп отличается высокой скоростью мутации, легкой передачей. Заболевание очень заразно. Его опасность в том, что на фоне гриппа может развиться пневмония, поражения сердца, сосудов, заболевания нервной системы. Наиболее уязвимы к гриппу маленькие дети, пожилые, беременные, хронические больные.
Типичными признаками заболевания являются повышение температуры, головная боль и вялость, заложенность носа, кашель и т. д. Самолечением при развитии болезни заниматься не следует — требуется помощь врача. Бесконтрольное лечение может привести к развитию осложнений.
При выявлении гриппа требуется предупреждение родственников и коллег об инфекции, чтобы избежать контактов и заражения окружающих. При гриппе следует соблюдать постельный режим, оставаться дома. Детям нельзя посещать детские сады и школы до полного выздоровления.
Лечить грипп обычно можно амбулаторно, в зависимости от клинической формы заболевания и его течения, осложнений и сопутствующих патологий. Питание обычно не требует коррекции, но важно соблюдать питьевой режим, пить все таблетки, назначенные терапевтом.
Чтобы снизить риск заражения у взрослых и ребенка, требуется сделать прививку. Вакцинация проводится в детсадах, дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), на рабочем месте при наличии медкабинета, в поликлиниках.
Для укрепления иммунитета рекомендовано соблюдать режим отдыха и работы, закаляться, заниматься спортом, мыть руки перед едой и соблюдать другие правила личной гигиены. Жилое помещение регулярно нужно проветривать и убирать.
При появлении первых признаков заболевания рекомендовано обратиться к врачу. Необходимо соблюдать постельный или полупостельный режим, принимать лекарственные средства при необходимости. Чтобы снизить риск заражения, требуется укреплять иммунитет.
Основные меры профилактики острых респираторных инфекций:
Крепкий иммунитет позволит значительно снизить риск заражения и сохранить нормальное самочувствие. Все хронические заболевания нужно своевременно лечить. При первых симптомах простуды важно остаться дома и связаться с лечащим врачом.
Профилактика от гриппа может быть специфической и неспецифической, а также с применением лекарств. Специфическая профилактика предполагает использование вакцин, неспецифическая — укрепление иммунитета.
В качестве медикаментозной профилактики используют противовирусные препараты и интерфероны. Применение противовирусных препаратов в разгар эпидемии неэффективно. Их нельзя использовать как экстренное средство от заражения. Такие медикаменты принимают по схеме перед началом вирусного сезона.
Использование интерферонов и их индукторов позволяет создать клеточную невосприимчивость к вирусам и способствует повышению иммунной защиты. Однако препараты назначаются только по итогам анализа иммунного статуса.
Для лечения используются противовирусные, жаропонижающие препараты, для снятия боли и симптомов простуды. При присоединении бактериальной инфекции назначаются антибиотики. Обычно они используются совместно с пробиотиками для поддержания нормальной микрофлоры кишечника.
По мнению доктора медицинских наук Энтони Фаучи, чтобы поддерживать иммунную систему в здоровом состоянии, требуется в достаточном количестве получать витамины C и D. Витамин С является антиоксидантом, а D делает организм менее восприимчивым к разным инфекциям.
Витамин D содержится в большом объеме в таких продуктах, как сыр, говяжья печень, жирная рыба, желтки яиц. Его выработка в организме происходит при нахождении на солнце. Витамин способствует не только укреплению иммунитета, но и ослабляет воспаление в организме, делает кости прочнее. Витамин С содержится в цитрусовых и клубнике, брокколи, помидорах.
С приближением эпидемиологического сезона наступает период профилактики от гриппа, простудных заболеваний (ОРВИ, ОРЗ) в виде вакцинации. Иммунолог Оренбургской областной клинической инфекционной больницы Ирина Васильевна Булатова дала комментарии относительно прививок.
По ее словам, вакцинация требуется, чтобы снизить риск осложнений, особенно у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. В случае заражения грипп переносится в более легкой форме.
Вакцина против гриппа проходит проверку качества и сертификацию. Ежегодно изготавливается новый препарат с учетом серотипа, который будет циркулировать на конкретной территории. Рекомендуется прививаться детям от 6 месяцев и взрослым, особенно пожилым, беременным, лицам с хроническими патологиями.
Прививку от гриппа целесообразно делать заранее — в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала роста заболеваемости. Особенно важно проходить иммунизацию в период распространения коронавируса, чтобы не заразиться каждой из инфекций.
В 2021 году рекомендовано делать прививку и от гриппа, и от коронавирусной инфекции, так как каждая из них не является взаимозаменяемой. Помимо этого, следует соблюдать неспецифические меры профилактики.
Не следует трогать лицо грязным руками, в общественных местах необходимо носить маску. Вирусы передаются воздушно-капельным путем, в связи с чем требуется соблюдать дистанцию. Здоровый образ жизни способствует росту сопротивляемости организма к инфекции.
Маску для защиты органов дыхания рекомендовано надевать в помещениях, чтобы предотвратить распространение инфекции. При появлении признаков вирусного респираторного заболевания нужно оставаться дома и обратиться к врачу, детям с симптомами заболевания нельзя посещать детский садик или школу.