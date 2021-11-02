Пьяного лжеминера Оперного театра «вычислили» оперативники ФСБ в Екатеринбурге

50-летний уралец, «заминировавший» 28 октября текущего года Театр оперы и балета в Екатеринбурге, написал явку с повинной после того, как сотрудники ФСБ и полиции установили его личность, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гражданин признался, что в тот вечер сильно выпил и решил таким образом подшутить,рассказал изданию инсайдер.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о теракте».
Напомним, все оперативные службы города выехали вечером 28 октября 2021 года после сообщения о минировании к зданию Театра оперы и балета в Екатеринбурге. Силовики не обнаружили подозрительных предметов, зрители были эвакуированы из здания на холод.