Резкое ночное похолодание до -18°C спрогнозировал синоптик в Свердловской области

В ночь на 3 ноября текущего года по Свердловской области ожидается резкое похолодание до -15…-18 градусов Цельсия. В Екатеринбурге будет чуть теплее, около минус 12 градусов, сообщает метеоролог Алексей Шувалов.
В следующие сутки еще будет холодно, но уже к концу текущей недели температура воздуха прогреется до 0 градусов, а в выходные ожидается до +3 градусов Цельсия.
Напомним, на территории Свердловской области наступает «день жестянщика» — автомобили массово сталкиваются на скользких улицах и трассах. ГИБДД региона уже 2 недели назад рекомендовала автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю.