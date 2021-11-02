Сбер по итогам 9 месяцев выдал населению более 2,1 трлн рублей потребительских займов

Больше всего средств было выдано в июле - сентябре - почти 800 миллиардов рублей потребительских кредитов, что на треть больше, чем за июль - сентябрь 2020 года, сообщает newsnn.ru. За девять месяцев текущего года портфель потребительского кредитования Сбера вырос на 530 миллиардов рублей (+19%) и составил 3,2 триллиона рублей. А в целом портфель кредитов банка физлицам вырос на 18,5% и превысил 11 триллионов рублей.