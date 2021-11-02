TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловчанка с медотводом обвинила работодателя в принудительной вакцинации

2 ноября 2021, 10:06
Фото: 1Mediainvest.ru
Работодатель заставил привиться от коронавируса сотрудницу «Мегамарта» Екатеринбурга — у женщины был медотвод. Причем травму ноги, из-за которой свердловчанка получила справку об отсрочке вакцинации, руководитель магазина заставил оформить как бытовую.

Жительница Екатеринбурга Айнаш Сазаева сломала ногу еще в мае — инцидент произошел на рабочем месте свердловчанки. Однако работодатель уговорил женщину оформить травму как бытовую, пишет Ура.ру.

На работе я сломала ногу, но директор сказала, чтоб скорую я вызвала из дома, так как им не нужны проблемы с травмами на производстве. После больничного вернулась на работу, позже нога стала опухать. В больнице мне выписали лечение и дали медотвод от вакцинации, поделилась с изданием Айнаш Сазаева.

Однако работодатель женщины проигнорировала рекомендации врачей и оправила сотрудницу на вакцинацию от коронавируса.

После прививки свердловчанке сразу стало плохо — женщина потеряла сознание. Очнулась уже в больнице с травмой головы и инсультом.

Мои родные узнали, что я лежу в больнице, только на следующий день от моих коллег по работе. Руководство полностью проигнорировало ситуацию, заявив, что меня не было на работе. Однако, они не учли одного, что все переписки и доказательства у меня есть, говорит свердловчанка.

Женщина все дни была как овощ — именно так она описала свое состояние. Однако со стороны работодателя никакой помощи не оказывалось ни разу за все время нахождения свердловчанки в больнице.

Напомним, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Минздрав: «Спутник V» и прививку от гриппа можно ставить одновременно
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свердловчане с медотводом не смогут попасть в свободные от коронавируса зоныО причинах выдачи медотвода от вакцинации детям рассказала уральский иммунолог
#Вакцинация#Пункт вакцинации#Вакцина#Прививки#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25