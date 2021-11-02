Свердловчанка с медотводом обвинила работодателя в принудительной вакцинации

Мои родные узнали, что я лежу в больнице, только на следующий день от моих коллег по работе. Руководство полностью проигнорировало ситуацию, заявив, что меня не было на работе. Однако, они не учли одного, что все переписки и доказательства у меня есть, говорит свердловчанка.