Тела двух детей найдены во время пожара в Камышловском районе

По версии следствия, 2 ноября 2021 года женщина, которая проживает вместе с детьми, на некоторое время ушла из дома. Перед этим она затопила печку. Пока ее не было дом загорелся по неустановленной причине.
Двое детей в момент, когда началось возгорание, не спали. Их успели спасти соседи. Еще двое — мальчик 2019 года рождения и девочка 2021 года рождения, погибли.
На данный момент проводятся следственные действия и назначены экспертизы.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России Валерия Горелых, мама детей состоит на учете в ПДН. Ранее она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Кроме того, женщина судима за кражи и считается матерью-одиночкой. Отец детей отбывает наказание в колонии.
Всего женщина, 1993 года рождения, воспитывает пятерых детей. Мальчик, 2010 года рождения, буквально незадолго до ЧП уехал в Екатеринбург на крестины. Представители МВД, СКР и МЧС проводят совместную работу по выяснению причин произошедшей трагедии, отметил полковник Горелых.