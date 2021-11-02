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Тела двух детей найдены во время пожара в Камышловском районе

2 ноября 2021, 13:35
Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
Тела двух детей были обнаружены во время пожара в частном доме в селе Квашинское Камышловского района. По данному факту возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, 2 ноября 2021 года женщина, которая проживает вместе с детьми, на некоторое время ушла из дома. Перед этим она затопила печку. Пока ее не было дом загорелся по неустановленной причине.

Двое детей в момент, когда началось возгорание, не спали. Их успели спасти соседи. Еще двое — мальчик 2019 года рождения и девочка 2021 года рождения, погибли.

На данный момент проводятся следственные действия и назначены экспертизы.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России Валерия Горелых, мама детей состоит на учете в ПДН. Ранее она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Кроме того, женщина судима за кражи и считается матерью-одиночкой. Отец детей отбывает наказание в колонии.

Всего женщина, 1993 года рождения, воспитывает пятерых детей. Мальчик, 2010 года рождения, буквально незадолго до ЧП уехал в Екатеринбург на крестины. Представители МВД, СКР и МЧС проводят совместную работу по выяснению причин произошедшей трагедии, отметил полковник Горелых.

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#Дети#Пожар#Камышловский городской округ#Происшествия
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