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Ужесточения антиковидных мер и 320 млн фермерам. Итоги дня в Свердловской области

2 ноября 2021, 16:20
Фото: 1MI
Сегодняшний день пожалуй запомнится свердловчанам очередным ужесточением ограничений по коронавирусу. Для повышения уровня вакцинации правительство вводит новые ограничения чуть ли не дважды в неделю. Самые важные новости региона за 2 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Новые ограничения и ужесточения вводятся в регионе из-за пандемии коронавируса. Замгубернатора Павел Креков пригрозил закрытием торговых центров, в которых не соблюдается проверка QR-кодов и паспортов. А еще с 4 ноября в ТЦ перестанут пускать подростков без сопровождения взрослых с необходимыми документами. Несовершеннолетние, которым нечем заняться в каникулы, наводнили магазины, ведь им не требуются QR-коды.

Подросткам запретят входить на территорию ТЦ в Свердловской области
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Между тем, работодатели стараются исполнить приказы властей о вакцинации от COVID-19 любыми способами, многих из них не волнует реальное состояние здоровья персонала. Например, сотрудница «Мегамарта» из Екатеринбурга сломала ногу на работе в мае, но руководство уговорило ее оформить травму как бытовую. Из-за того, что нога опухала, свердловчанка получила медотвод. Но ее все равно заставили поставить прививку, после чего женщина потеряла сознание и попала в больницу с инсультом.

Свердловчанка с медотводом обвинила работодателя в принудительной вакцинации
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Однако на предприятиях Свердловской области, как это не удивительно, остались еще проблемы, не связанные с вакцинацией персонала от COVID-19. Так, работники «Ревдинского молокозавода» пожаловались на принуждение к увольнению. Четверо сотрудников отказались добровольно покинуть рабочие места в августе 2021 года при сокращении штата. Помимо нарушения трудовых прав они заявили, что им запрещали обедать в столовой, объявили бойкот и заставили работать в подсобном помещении. Ситуацией заинтересовалась прокуратура и проводит проверку.

Принуждение к увольнению работников молокозавода в Ревде проверит прокуратура региона
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Пока простые сотрудники в Ревде борются за свои права, собственники получают миллионы. Правительство региона решило позаботиться о фермерах и выделить им дополнительные субсидии. Речь идет о хозяйствах, пострадавших от засухи летом 2021 года. На помощь фермерам будет выделено 320 миллионов рублей на возмещение затрат на производство молока, модернизацию и развитие инноваций.

Свердловские фермеры получат 320 миллионов рублей на восстановление хозяйств
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О том, какие ЧП произошли в регионе в этот день - читайте в специальной подборке от редакции TagilCity.ru.

Сводка происшествий за 2 ноября в Свердловской области
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