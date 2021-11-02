Ужесточения антиковидных мер и 320 млн фермерам. Итоги дня в Свердловской области

Между тем, работодатели стараются исполнить приказы властей о вакцинации от COVID-19 любыми способами, многих из них не волнует реальное состояние здоровья персонала. Например, сотрудница «Мегамарта» из Екатеринбурга сломала ногу на работе в мае, но руководство уговорило ее оформить травму как бытовую. Из-за того, что нога опухала, свердловчанка получила медотвод. Но ее все равно заставили поставить прививку, после чего женщина потеряла сознание и попала в больницу с инсультом.