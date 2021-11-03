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Авто врача ковидной реанимации и саму больницу расстрелял неизвестный в Асбесте

3 ноября 2021, 06:52
Фото: 1Mediainvest.ru
Машину врача-реаниматолога из реанимации, где лечат больных коронавирусом, а также само здание больницы в Асбесте расстреляли из ружья. В МВД проводят проверку.

Инцидент произошел около 22 часов у здания горбольницы № 1 Асбеста в микрорайоне Больничный городок, 10. По словам очевидцев происшествия, неизвестный из ружья расстрелял машину врача-реаниматолога и здание самой лечебницы, пишет Е1.

По предварительной информации, таким образом за смерть своего родственника попытался отомстить местный житель.

Полицейские по данному факту проводят проверку.

Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего, сообщил начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, от коронавируса скончался самый честный и порядочный зампрокурора Ленинского района.

Свердловский зампрокурора Анатолий Зуев скончался от коронавируса у себя дома
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#Расстрел#Реанимация#МВД#Валерий Горелых#Коронавирус#Происшествия
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