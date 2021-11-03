Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30 человек

Ранее трое фигурантов уголовного дела об отравлении метанолом были были арестованы. Их подозревают в смерти 24 человек. Кроме того, в Белоярском районе задержан владелец сельского магазина. Он подозревается в причастности к смерти трех человек. Таким образом, количество жертв опасного спирта возросло до 30.