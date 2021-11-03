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Дело о расстреле автомобиля врача и здания ковидной больницы в Асбесте забирает СК РФ

3 ноября 2021, 11:34
Фото: 1МI
Уголовное дело о расстреле автомобиля врача и имущества ковидной больницы в Асбесте из городской полиции хотят забрать следователи СК РФ по Свердловской области.

3 ноября 2021 года стало известно, что личный автомобиль врача-реаниматолога больницы Асбеста был обстрелян неизвестными, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, сегодня территориальным следственным отделом СКР перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его в подразделение СК России для дальнейшего расследования,сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», в совершении преступления подозревается 43-летний местных житель.

У него жена на прошлой неделе умерла от коронавируса,сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

Ориентировки на розыск подозреваемого появились во всех отделах полиции Асбеста, больница работает в штатном режиме. Никто из людей при стрельбе не пострадал.

Напомним, расстрел автомобиля и окон ковидного госпиталя в Асбесте произошел накануне около 22 часов. Очевидцы говорят о неизвестном мужчине, который из ружья стрелял в автомобиль известного в городе врача-реаниматолога, а затем произвел выстрелы по окнам госпиталя.

Авто врача ковидной реанимации и саму больницу расстрелял неизвестный в Асбесте
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#СК РФ#Расстрел#Свердловская область#Автомобиль#Уголовный розыск#Асбест#Больница#Происшествия
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