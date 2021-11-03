Истерики в поликлиниках и безопасные окна для детей. Итоги дня в Свердловской области

Да и как тут не истерить свердловчанам, когда непривитых от COVID-19 сотрудников реально начали отстранять от работы. Так, руководство «Уралмашзавода» в Екатеринбурге отправило по домам более 200 человек без прививки от инфекции со 2 ноября. Конечно же это скажется на зарплате работников, так как они будут получать лишь две трети оклада. А ведь им тоже надо кормить семьи и платить за услуги ЖКХ. Получается, палка о двух концах — или вакцинация, или безденежье и лишение премий.