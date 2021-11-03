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Непривитые от COVID-19 работники «Уралмашзавода» в Екатеринбурге отстранены от работы

3 ноября 2021, 09:14
Фото: группа "Уралмашзавода" Вконтакте
Сотрудников, которые не поставили прививки от коронавируса, руководство «Уралмашзавода» в Екатеринбурге отстранило от работы. Это коснулось и тех, кто еще не болел инфекцией.

Более двухсот человек, по мнению екатеринбуржцев, будут отстранены от работы. Соответствующий приказ подписан первым заместителем гендиректора Алексеем Кожемяко, пишет Ура.ру.

В приказе говорится, что причиной является ухудшение эпидемиологической обстановки. Сотрудников отстранили со 2 ноября 2021 года.

Работники, отправленные домой, будут получать две трети оклада, говорится в приказе. Им даже заблокировали пропуска, чтобы они не смогли пройти на территорию предприятия.

На заводе выход приказа подтвердили. Там назвали такое решение вынужденной мерой.

Ранее сообщалось, что руководство предприятия пригрозило увольнением сотрудников, которые не ставят прививки от коронавируса. До 1 ноября они должны были поставить хотя бы первый компонент вакцины.

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