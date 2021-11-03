Нижний Тагил стал одним из самых популярных городов во время нерабочей недели

Чаще всего (82%) свердловчане предпочитают уезжать на незапланированные выходные с 30 октября по 7 ноября в близлежащие города — например, жители Екатеринбурга предпочли Нижний Тагил, Березовский, Верхнюю Пышму, Первоуральск, Арамиль столице Урала. К таким выводам пришли в МегаФоне, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.
18% свердловчан уехали в другие субъекты. По сравнению с прошлым годом желающих уехать на дальние расстояния уральцев стало меньше на 5%. На сегодняшний день популярностью пользуются Челябинск, Тюмень и Пермь, куда отправился каждый третий абонент оператора связи. Лидирующие позиции по-прежнему остаются за Москва и Санкт-Петербург.
Ограничения не стали помехой и для активных жителей Екатеринбурге — с 30 октября жители мегаполиса стали преодолевать в среднем 6,6 километра в сутки. В обычные дни трафик составляет 8,7 километра.
Помимо путешествий, уральцы стали чаще пользоваться интернетом — на 36% больше гигабайт потратили абоненты оператора с 30 октября 2021 года по сравнению с предыдущим периодом.
Напомним, в Свердловской области большинство торговых точек стали доступны только посетителям с цифровым кодом.