Нижний Тагил стал одним из самых популярных городов во время нерабочей недели

18% свердловчан уехали в другие субъекты. По сравнению с прошлым годом желающих уехать на дальние расстояния уральцев стало меньше на 5%. На сегодняшний день популярностью пользуются Челябинск, Тюмень и Пермь, куда отправился каждый третий абонент оператора связи. Лидирующие позиции по-прежнему остаются за Москва и Санкт-Петербург.