TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый перекресток с диагональным переходом появится к концу года в Нижнем Тагиле

3 ноября 2021, 13:26
Фото: 1МI
Специалисты скоро начнут работы по установке новых светофоров и настройке электрооборудования на перекрестке улиц Карла Маркса — Красноармейская. К началу 2022 года он станет уже четвертым диагональным перекрестком в Нижнем Тагиле.

Работы по монтажу необходимого оборудования будут проводиться в любую погоду, снег и дождь не помешают в этом специалистам, сообщает «Все новости» со ссылкой на руководство МБУ «Сигнал-3» в Нижнем Тагиле.

Такие переходы помогают разделить транспортные и пешеходные потоки, избежать аварийных ситуаций и обезопасить участников дорожного движения,рассказал руководитель МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Ранее в отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу отметили, что подобные решения с диагональными пешеходными переходами оживленных городских улиц позволяют существенно увеличить уровень безопасности людей, переходящих проезжую часть.

Напомним, в Нижнем Тагиле теперь можно в режиме реального времени наблюдать за движением городского общественного транспорта на табло, установленных на некоторых значимых остановках города. Пассажиры могут заранее спланировать свой маршрут передвижения.

Табло для слежения за общественным транспортом появились на тагильских остановках
Узнать подробнее

Материалы по теме
15 новых пешеходных переходов появятся в Нижнем Тагиле в 2021 годуНовые переходы появятся у школ в Новоасбесте и Новопаньшино в Горноуральском ГОНовые пешеходные переходы за 689 тысяч будут обустроены у школ в Горноуральском ГО
#Светофоры#Безопасность#Строительство#Пешеходный переход#Нижний Тагил#Касается каждого#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25