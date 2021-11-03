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Окна в России станут безопаснее для детей — новый ГОСТ вступил в силу

3 ноября 2021, 09:38
Фото: 1Mediainvest.ru
Производители окон и застройщики с 1 ноября должны руководствоваться новым стандартом. Изменения в законодательстве направлено на детскую безопасность.

Согласно новым требованиям, на окнах должны быть установлены специальный детский замок, а также фурнитура и блокиратор, которые не позволят малышам открыть окно. Отельные указания есть и для стекол — их края теперь должны быть шлифованные. Противомоскитная сетка отныне тоже должна иметь маркировку — особую отметку на лицевой стороне. Этот знак будет предупреждать о том, что сетка не является защитной конструкцией, сообщает ТАСС.

Помимо этого, установлены новые стандарты на высоту подоконника и площади глухих створок.

Напомним, на Старателе в Нижнем Тагиле малыш погиб после падения с балкона.

Скончался выпавший с балкона ребенок на Старателе в Нижнем Тагиле
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