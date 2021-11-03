ПСБ консультирует малый и средний бизнес по вопросам получения госсубсидий

ПСБ уже принимает заявки на льготное кредитование в рамках государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Для получения льготного кредита для бизнеса «Без бумаг 3.0» новым клиентам ПСБ достаточно оформить онлайн-заявку, приложить к ней всего два документа и в течение суток получить решение банка, а для наших действующих клиентов предодобренные предложения по льготному кредитованию будут доступны в личном кабинете интернет-банка. Для новой программы субсидирования бизнеса мы разработали ряд методологических решений, которые позволят предпринимателям значительно сэкономить время и упростить процессы оформления заявок на субсидии,рассказал Александр Чернощекин, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.