Сообщения о массовом уничтожении вакцины «Спутник Лайт» в Кургане проверит полиция

Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Курганской области.
Некоторые курганцы приобретали QR-коды. Они предварительно записывались на вакцинацию, но при этом сам препарат не получали. Утверждается, что неиспользованный «Спутник Лайт» уничтожался, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдеров.
При этом в Кургане возбуждено уголовное дело о внесении недостоверных данных о вакцинации от коронавируса. По подозрению в совершении преступления была задержана одна из сотрудниц медучреждения вместе с двумя подельниками.
Напомним, в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Кроме того, в регионе введен режим QR-кодов. Теперь в места массового скопления людей можно попасть только при их наличии, либо медотвода.