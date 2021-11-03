Спецпредставитель президента РФ сообщил, что отказа от «нефтяной иглы» не избежать

Как сообщает oilcapital.ru, правительство страны не сегодня объявило о том, что необходимо отказаться от нефтяной зависимости. А энергопереход, возможность которого сегодня активно обсуждают на Западе, сделал это необходимым. То есть, России придется диверсифицироваться по обстоятельствам, которые от нее не зависят.