Свердловская область вошла в топ регионов по популярности удаленной работы

На первом месте по популярности удаленки оказалась Москва. Далее расположились Московская область и Санкт-Петербург. Четвертое место в топе заняла Свердловская область, пятое - Новосибирская область, сообщает Ура.ру со ссылкой на Минтруда России.
Удаленно работают сотрудники сферы компьютерного и программного обеспечения, финорганизаций и образовательных компаний, ИКТ и связи.
Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявлена нерабочая неделя. Меры предприняты из-за высокой смертности от COVID-19.