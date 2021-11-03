Всего 107 лифтов осталось заменить по всей Свердловской области до конца 2021 года

В последующие три года нам предстоит заменить еще около 1,8 тыс. лифтов: 270 — за счет регоператора, оставшиеся — за счет спецсчетов многоквартирных домов, заявил глава Министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.