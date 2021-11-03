Замерзающий турист спасен на горе Конжаковский Камень в Свердловской области

Я шел по навигатору. Маршрут в гору оказался сложнее, чем я предполагал. Пробирался через буреломы, сугробы, ручьи. Из-за этого я сильно задержался. Когда дошел до курумника, начало темнеть. Тогда я понял, что выйти на склон в светлое время суток я не успеваю,рассказал изданию спасенный мужчина.