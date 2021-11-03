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Замерзающий турист спасен на горе Конжаковский Камень в Свердловской области

3 ноября 2021, 13:43
Фото: 1МI
Одиночный турист заблудился на горе Конжаковский Камень 1 ноября в Свердловской области. Спасатели Карпинского поискового отряда смогли обнаружить место нахождения мужчины и вовремя его эвакуировать.

42-летний житель Екатеринбурга заблудился при восхождении на гору Конжаковский Камень и больше суток провел в промокшей обуви на холоде, сообщает «Вечерний Карпинск».

Я шел по навигатору. Маршрут в гору оказался сложнее, чем я предполагал. Пробирался через буреломы, сугробы, ручьи. Из-за этого я сильно задержался. Когда дошел до курумника, начало темнеть. Тогда я понял, что выйти на склон в светлое время суток я не успеваю,рассказал изданию спасенный мужчина.

Когда свердловчанин понял, что у него начинаются проблемы, он связался с супругой и попросил вызвать спасателей. Вскоре его телефон разрядился от холода. Мужчина, чтобы не замерзнуть, постоянно двигался, в ожидании помощи.

Спасатели обнаружили мужчину около 3 часов ночи, температура воздуха в этот момент уже опустилась до минус 20 градусов Цельсия. Екатеринбуржец отморозил пальцы ног, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 19 октября текущего года двое жителей Нижнего Тагила заблудились на горе Качканар и подали сигнал бедствия спасателям. В операции по спасению были задействованы полицейские ППС и спасатели, туристов обнаружили спустя 5 часов поисков, они не пострадали.

Двоих заблудившихся туристов из Нижнего Тагила спасли на горе Качканар
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