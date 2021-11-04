Два ресторана в Екатеринбурге решили отказаться от QR-кодов на входе (фейк)

В Italianpizza придерживаются мнения, что нельзя допускать дискриминацию посетителей. Также, вводя данный режим, администрация считает, что нарушает сразу несколько статей уголовного кодекса. Среди них присутствуют статьи и превышении должностных полномочий и нарушении прав граждан. Также отмечается, что уральцы могут не разглашать информацию о прохождении вакцинации, так как это врачебная тайна, сообщает Е1.