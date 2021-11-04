Два ресторана в Екатеринбурге решили отказаться от QR-кодов на входе (фейк)

Posted 4 ноября 2021, 08:15
Published 4 ноября 2021, 08:15
Modified 29 ноября 2024, 18:26
Updated 29 ноября 2024, 18:26
В Italianpizza придерживаются мнения, что нельзя допускать дискриминацию посетителей. Также, вводя данный режим, администрация считает, что нарушает сразу несколько статей уголовного кодекса. Среди них присутствуют статьи и превышении должностных полномочий и нарушении прав граждан. Также отмечается, что уральцы могут не разглашать информацию о прохождении вакцинации, так как это врачебная тайна, сообщает Е1.
Ресторан Norra rök тоже сделал заявление о правилах пропускного режима. Гости сами решают, как именно сохранять свое здоровье, поэтому попасть в заведение можно в привычном режиме. Однако некоторые пользователи не оценили инициативу и выразили свое негодование под записью в Instagram-аккаунте ресторана.
UPD: Данная информация не соответствует действительности. Об этом TagilCity.ru сообщили в правительстве Свердловской области.
Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за нарушения пропускного режима посетителей без QR-кодов в некоторых небольших торговых центрах, им может грозить полный локдаун.