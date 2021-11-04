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Posted 4 ноября 2021, 08:15

Published 4 ноября 2021, 08:15

Modified 29 ноября 2024, 18:26

Updated 29 ноября 2024, 18:26

Два ресторана в Екатеринбурге решили отказаться от QR-кодов на входе (фейк)

Два ресторана в Екатеринбурге решили отказаться от QR-кодов на входе (фейк)

4 ноября 2021, 08:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
От требования показывать на входе QR-код о вакцинации от коронавируса отказались рестораны Italianpizza и Norra rök, расположенные в Екатеринбурге. Об этом клиентам сообщила администрация заведений.

В Italianpizza придерживаются мнения, что нельзя допускать дискриминацию посетителей. Также, вводя данный режим, администрация считает, что нарушает сразу несколько статей уголовного кодекса. Среди них присутствуют статьи и превышении должностных полномочий и нарушении прав граждан. Также отмечается, что уральцы могут не разглашать информацию о прохождении вакцинации, так как это врачебная тайна, сообщает Е1.

Ресторан Norra rök тоже сделал заявление о правилах пропускного режима. Гости сами решают, как именно сохранять свое здоровье, поэтому попасть в заведение можно в привычном режиме. Однако некоторые пользователи не оценили инициативу и выразили свое негодование под записью в Instagram-аккаунте ресторана.

UPD: Данная информация не соответствует действительности. Об этом TagilCity.ru сообщили в правительстве Свердловской области.

Информация об игнорирующих QR-коды ресторанах в Екатеринбурге оказалась фейком
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Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за нарушения пропускного режима посетителей без QR-кодов в некоторых небольших торговых центрах, им может грозить полный локдаун.

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#Новости УрФО#Коронавирус#Здоровье#Рестораны#Екатеринбург#Пандемия
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