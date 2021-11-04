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Конкурс на снос скандального аэропорта Уктус объявлен в Екатеринбурге

4 ноября 2021, 10:39
Фото: 1MI
Начались поиски подрядчика для сноса аэропорта Уктус, расположенного на улице Белинского, 246 в Екатеринбурге. Ранее вокруг строения происходили длительные споры.

Информация по сносу появилась на сайте госзакупок. Там говорится, что будет производиться утилизации аварийных объектов. На данный момент начальная цена, выделенная на мероприятие, составляет 700 тысяч рублей. Они поступят из федерального бюджета. Заявку можно оставить до 10 ноября. Объект необходимо снести в течение 20 дней после подписания договора.

Ранее активисты хотели переоборудовать здание, поскольку считали, что аэропорт имеет культурную ценность.

Напомним, противостояние между общественными организациями и городскими властями за признание здания аэропорта Уктус длится уже несколько лет.

Суд вновь постановил: аэропорт Уктус в Екатеринбурге не имеет культурной ценности
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#Екатеринбург#Уктус#Аэропорт#Снос#Новости УрФО#Общество
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