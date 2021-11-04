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Очередную точку по продаже суррогата «накрыли» силовики в Екатеринбурге

4 ноября 2021, 14:17
Фото: 1МI
В круглосуточном ларьке на Эльмаше в Екатеринбурге правоохранители обнаружили десятки бутылок с суррогатным алкоголем и «фунфыриками».

На территории Свердловской области несколько недель проводятся рейды по выявлению торговых точек, в которых торгуют контрафактным алкоголем. Мероприятие началось после массового смертельного отравления уральцев метанолом с рынка «Ботанический» в Екатеринбурге, сообщает E1.

Помимо водки, коньяка и шампанского в ларьке обнаружено почти 100 флаконов с этиловым спиртом. Судя по объемам данного товара, он пользовался особым спросом у местных жителей,рассказали в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-служба управления МВД по Екатеринбургу

Продавщица ларька сначала отказывалась признавать факт продажи контрафактного алкоголя и «фунфыриков» (мелкие емкости со спиртом), но под давлением улик призналась, что спиртное привозит владелец торговой точки. В отношении работников киоска составлены материалы об административном правонарушении.

Напомним, с 7 по 14 октября 2021 года в Екатеринбурге зафиксированы десятки случаев смертельного отравления алкоголем. Силовики установили, что спирт с содержанием метанола реализовывался на розлив в ларьке на рынке «Ботанический» в уральской столице. Владельцев торговой точки арестовал суд на два месяца.

Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30 человек
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