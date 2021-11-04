Очередную точку по продаже суррогата «накрыли» силовики в Екатеринбурге

На территории Свердловской области несколько недель проводятся рейды по выявлению торговых точек, в которых торгуют контрафактным алкоголем. Мероприятие началось после массового смертельного отравления уральцев метанолом с рынка «Ботанический» в Екатеринбурге, сообщает E1.
Помимо водки, коньяка и шампанского в ларьке обнаружено почти 100 флаконов с этиловым спиртом. Судя по объемам данного товара, он пользовался особым спросом у местных жителей,рассказали в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу.
Продавщица ларька сначала отказывалась признавать факт продажи контрафактного алкоголя и «фунфыриков» (мелкие емкости со спиртом), но под давлением улик призналась, что спиртное привозит владелец торговой точки. В отношении работников киоска составлены материалы об административном правонарушении.
Напомним, с 7 по 14 октября 2021 года в Екатеринбурге зафиксированы десятки случаев смертельного отравления алкоголем. Силовики установили, что спирт с содержанием метанола реализовывался на розлив в ларьке на рынке «Ботанический» в уральской столице. Владельцев торговой точки арестовал суд на два месяца.