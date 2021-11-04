Рабочего насмерть засыпало землей в котловане в Екатеринбурге

Рабочие одного из городских предприятий с помощью экскаватора копали котлован. Когда они почти закончили, один из работников начал устанавливать по краям ямы отметки для дальнейшей копки, сообщает Следственный комитет по Свердловской области. Однако случился обвал грунта. Поскольку мужчина стоял на краю, он упал на глубину около 3,5 метра, потом его засыпало землей.