«Радиационный туман» стал причиной транспортного коллапса в Москве

Однако Вильфанд отметил, что оно не связано непосредственно с излучением. Специалист объяснил, что ночью при малооблачном небе случается резкое охлаждение подстилающей поверхности из-за выделения длинноволновой радиации. Также охлаждается приземный слой воздуха, пишет РБК.
Отмечается, что во время появившегося тумана жители юга Москвы и ближнего Подмосковья пожаловались, что он принес запах гари и химии. Некоторых же москвичам стало плохо, у них появилась тошнота и першение в горле, сообщают «Новые известия».
Напомним, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ были обнаружены в задымленном воздухе Екатеринбурга после пожара в Солнечном. По результатам замеров было определено превышение показателей по оксиду углерода, мелкодисперсной пыли и РМ в два раза.