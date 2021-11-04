TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Родившиеся в Нижнем Тагиле спортсмены претендуют на участие в зимней Олимпиаде-2022

4 ноября 2021, 08:27
Фото: pixabay
В список кандидатов в олимпийскую сборную включены четыре хоккеиста, два летающих лыжника и фигуристка, которые родились в Нижнем Тагиле.

Наиболее опытным кандидатом стал двукратный чемпион мира по хоккею 35-летний Александр Радулов. Он играет в НХЛ за клуб «Даллас старз». Предстоящая олимпиада станет третьей для спортсмена, поскольку в 2010 году он выступал в Ванкувере, а в 2014 году в Сочи.

28-летний нападающий Никита Сошников и 20-летний защитник Семен Чистяков будут выступать от хоккейного клуба «Авангард» из Омска. Ранее они уже играли за сборную России, а Сошников также участвовал в чемпионате мира-2018. Чистяков же является призером первенства мира-2019 и участником молодежного чемпионата мира-2021. 26-летний Дмитрий Юдин защищает цвета «Ак Барса» из Казани. Он «серебряный» призер молодежного чемпионата мира 2015 года, сообщает «Тагильский рабочий».

Также в Олимпиаде планируют принять участие воспитанники СШОР «Аист». 21-летняя Кристина Прокопьева и 18-летний Илья Маньков числятся в составе национальной сборной и выступают на этапах Кубка мира.

Наиболее юная среди претендентов — 15-летняя фигуристка Майя Хромых. В октябре она стала победительницей международного турнира в Венгрии.

Напомним, 15-летняя Камила Валиева победила на втором этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Ванкувере (Канада).

Россиянка одержала победу на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильчанка заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катаниюМикст-дуэты синхронистов могут пройти на Олимпиаде-2024Россиянка одержала победу на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию
#Олимпиада#Спорт#Претенденты#Нижний Тагил
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25