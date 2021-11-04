Родившиеся в Нижнем Тагиле спортсмены претендуют на участие в зимней Олимпиаде-2022

Наиболее опытным кандидатом стал двукратный чемпион мира по хоккею 35-летний Александр Радулов. Он играет в НХЛ за клуб «Даллас старз». Предстоящая олимпиада станет третьей для спортсмена, поскольку в 2010 году он выступал в Ванкувере, а в 2014 году в Сочи.