Сильный ветер, гололёд и снег с дождём ожидаются в Свердловской области

Возможно налипание мокрого снега на провода, которое может привести к нарушению энергоснабжения. Тем, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется не ходить под стенами домов, так как с крыш и балконов возможно падение кровли и других предметов. Машины не следует парковать под деревьями и рекламными щитами, а водителям надо учитывать погодные условия во время поездки,сообщили в пресс-службе УМЧС по Свердловской области.